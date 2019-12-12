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Туман, гололед, метель ожидаются в Казахстане 12 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег). Лишь на востоке и юго-востоке Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются – туман, гололед, усиление ветра, ожидается метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются ночью и утром туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области на большей части ожидается туман.
В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, гололед.
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