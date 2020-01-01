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Туман, гололед, метель ожидаются в Казахстане 1 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на северной половине Казахстана – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казидромет».
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областя ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами гололед, в Костайской области местами туман.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с.
В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 порывы 25 м/с.
В Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается туман.
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