Туман, гололед, метель ожидаются 28 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 28 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, днем в горных районах юга сильные осадки (дождь, снег), ожидаются усиление ветра, метель, гололед. И только в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман», - сообщают синоптики.

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере – туман, на западе, востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель, на юге – туман.

Ночью на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем на западе, севере, в горных, предгорных районах усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, в центре усиление ветра 15-20 м/с, во второй половине дня – гололед, метель.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем на юго-западе, в горных районах – гололед.

На западе, юге Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской, на севере, востоке и в центре Атырауской, на северо-востоке Актюбинской, западе Северо-Казахстанской, юге Павлодарской, севере, юге Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Алматинской, западе Акмолинской областей ожидается туман.