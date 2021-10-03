Туман, гололед и заморозки ожидаются третьего октября в пяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах Казахстана 3 октября ожидаются штормовые явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юго-западе Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем северо-западе области 15 м/с.

На северо-востоке и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы до 15-20 м/с.

В городе Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 °С.

На востоке Карагандинской области ночью ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере и в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе Павлодарской области ожидаются туман и гололед.