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    21:15, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Туман, гололед и заморозки ожидаются третьего октября в пяти регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах Казахстана 3 октября ожидаются штормовые явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На юго-западе Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем северо-западе области 15 м/с.

    На северо-востоке и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы до 15-20 м/с.

    В городе Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 °С.

    На востоке Карагандинской области ночью ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере и в центре области порывы 15-20 м/с.

    На западе Павлодарской области ожидаются туман и гололед.


    Теги:
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