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Туман, гололед и сильный ветер прогнозируют в Атырауской области
7 Февраля 2020 10:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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7-9 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, 7 февраля гололед. 8 февраля ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с.
В Атырау 7-9 февраля ожидаются туман. Вероятность шторма 85-90%.
Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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