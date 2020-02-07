Туман, гололед и сильный ветер прогнозируют в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

7-9 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, 7 февраля гололед. 8 февраля ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Атырау 7-9 февраля ожидаются туман. Вероятность шторма 85-90%.