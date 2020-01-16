Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане 16 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона, с центром над Карским морем, принесет осадки, преимущественно в виде снега, на большую часть республики. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, порывистый ветер, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами – метель, ночью местами ветер 15-20, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, в Костанайской области местами - туман.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами – туман, гололед, метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами – туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами – туман, гололед, метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с метелью.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Алматинской, Кызылординской областях местами - гололед.