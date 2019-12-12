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вчера 23:59
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Туман, гололед и метель ожидаются 13 декабря в ряде областей Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов распространили штормовое предупреждение на пятницу, 13 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Вероятность шторма 90-95 %.
В Костанайской области ночью ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ночью 13 декабря ожидаются снег, метель, ветер северо-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
На большей части Кызылординской области сохраняются осадки (дождь, снег), гололед. Утром и днем ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.
В Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
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