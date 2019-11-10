Туман, гололед и метель ожидаются 10 ноября в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве областей республики с прохождением атмосферных разделов в воскресенье сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке – местами сильные, ожидается усиление ветра, метель, гололед. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юго-западе и западе страны – погода без осадков. Местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ночью – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, утром и днем в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – местами туман.