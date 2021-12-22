Туман, гололед, дождь, снег, ветер и пыльную бурю прогнозируют в Казахстане 22 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глубокий Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты окажут влияние почти на всю территорию республики, за исключением восточных, северо-восточных регионов страны, пройдут осадки (дождь, снег), в северных регионах метель. По республике ожидается туман, гололед, ветер, на горных перевалах юга страны сильный ветер 30 и более м/с, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Туркестанской области ожидаются ночью на юге и севере пыльная буря, в западной половине и в горных районах области – ветер 15-20, днем в горных перевалах 23-28, порывы более 30 м/с.

На юге, востоке Алматинской области усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром на севере и юге области – туман.

На западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В южной половине Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

На востоке Атырауской, в центре и на северо-востоке Мангистауской областях ожидаются туман, гололед, на западе областей усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

На севере, в центре Кызылординской, на севере, юго-западе и в горных районах Жамбылской областях ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, в западной половине областей туман, гололед, метель.

На севере и в центре Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман, днем на северо-западе, западе областей усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.