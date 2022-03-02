+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Туман, дождь, снег - погода в Казахстане 2 марта

2 Марта 2022 06:30
Поделиться:
Туман, дождь, снег - погода в Казахстане 2 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана
Около 16 тысяч кубометров снега вывезено за ночь из столицы Эвакуацию людей из снежных заносов проводят в районах костанайские спасатели Высота снежного покрова превышает норму в некоторых районах СКО

«Под влиянием фронтальных разделов на севере, востоке РК пройдет снег, в центре, на юге и юго-востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных района южного РК – сильные осадки. Местами по республике ожидается туман, на востоке – низовая метель, на востоке, юго-востоке усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на юге, юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с, туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, усиление ветра, ночью и утром – туман.

На севере Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Атырауской областей ожидаются туман, гололед.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается гололед, на юге, в центре области – туман.

На большей части Акмолинской, на юге, северо-востоке Алматинской, ночью и утром в горных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Мангистауской, на северо-западе Актюбинской, на юге, севере Костанайской, на юго-западе Северо-Казастанской областей ожидается туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Туман и сильный ветер: штормовая погода будет столице и еще 10 регионах Казахстана
Около 16 тысяч кубометров снега вывезено за ночь из столицы
Эвакуацию людей из снежных заносов проводят в районах костанайские спасатели
Высота снежного покрова превышает норму в некоторых районах СКО
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
3 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Читайте также
Прогноз погоды по Казахстану на март
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz

Архив