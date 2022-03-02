Туман, дождь, снег - погода в Казахстане 2 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием фронтальных разделов на севере, востоке РК пройдет снег, в центре, на юге и юго-востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных района южного РК – сильные осадки. Местами по республике ожидается туман, на востоке – низовая метель, на востоке, юго-востоке усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на юге, юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с, туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, усиление ветра, ночью и утром – туман.

На севере Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Атырауской областей ожидаются туман, гололед.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается гололед, на юге, в центре области – туман.

На большей части Акмолинской, на юге, северо-востоке Алматинской, ночью и утром в горных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Мангистауской, на северо-западе Актюбинской, на юге, севере Костанайской, на юго-западе Северо-Казастанской областей ожидается туман.