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вчера 23:53
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Туман, дождь, снег - погода в Казахстане 2 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Под влиянием фронтальных разделов на севере, востоке РК пройдет снег, в центре, на юге и юго-востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных района южного РК – сильные осадки. Местами по республике ожидается туман, на востоке – низовая метель, на востоке, юго-востоке усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.
В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на юге, юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с, туман.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, усиление ветра, ночью и утром – туман.
На севере Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Атырауской областей ожидаются туман, гололед.
На юго-востоке Карагандинской области ожидается гололед, на юге, в центре области – туман.
На большей части Акмолинской, на юге, северо-востоке Алматинской, ночью и утром в горных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Мангистауской, на северо-западе Актюбинской, на юге, севере Костанайской, на юго-западе Северо-Казастанской областей ожидается туман.
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