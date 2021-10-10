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    00:32, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Туман, дождь и ветер ожидаются 10 октября в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 10 октября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Отрог антициклона сохраняет свое влияние на юго-запад, запад республики, ожидается погода преимущественно без осадков. На остальной территории РК под влиянием фронтальных разделов пройдут осадки, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на северо-востоке и в центре - дождь. На юге, юго-востоке, севере ожидается усиление ветра, на юго-востоке в горных районах град, на севере, юго-востоке, юге и на западе республики ожидается туман», - ссобщают синоптики.

    В Жамбылской области на юго-востоке и в горных районах ожидается град, на северо-востоке и в горных районах – туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

    В Туркестанской области в горных районах ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области, на юге в Северо-Казахстанской области ожидается туман.

    В Западно-Казахстанской области на северо-востоке, в Костанайской области на севере, востоке, в Павлодарской области ночью на севере, в центре ожидается туман.


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