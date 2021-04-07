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    02:22, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Туман, дождь и снег ожидаются 7 апреля на большей территории Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов 7 апреля сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Местами по республике пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-западе и в центре республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед.

    В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, ночью в Атырауской области местами усилится ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Мангистауской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.


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