Туберкулезом стали реже болеть жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году туберкулез выявили у 219 человек, что на 37% меньше, чем в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения снизился на 36% и составил 40. Стабилизировался показатель заболеваемости туберкулезом среди детей. В прошлом году заболели восемь детей в возрасте от 0 до 18 лет, в 2019-м – 12 человек. Отмечается снижение показателя распространенности туберкулеза.

«В регион по линии Глобального Фонда всего поступили 6 аппаратов G-xpert. Их установили в четырех районах - Тайыншинском, им. Г.Мусрепова, Жамбылском и Есильском – и два в областном центре фтизиопульмонологии. В 2020-м году значительно улучшилась ситуация с оказанием социальной поддержки больным туберкулёзом. В 10-ти районах помощь оказывается на ежемесячной основе в среднем по 16 668 тенге. С начала этого года в Айыртауском районе принято решение маслихата о ежемесячной выплате соцпомощи. В Тайыншинском и Акжарском помощь оказывается один раз в квартал, в Петропавловске - единовременно один раз в год», - проинформировали в пресс-службе.

В облздраве добавили, что у людей, инфицированных бактерией туберкулеза, вероятность развития болезни составляет 10%. Однако люди с ослабленной иммунной системой подвергаются гораздо более высокому риску заболевания.

С 24 февраля проводится месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный к 24 марта – Всемирному Дню борьбы с туберкулезом.



