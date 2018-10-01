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Туберкулез выявлен у школьника в Актобе

16 Октября 2018 17:25 88
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Туберкулез выявлен у школьника в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - У школьника в Актобе выявлен туберкулез, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент охраны общественного здоровья Актюбинской области. 

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«5 октября поступило экстренное извещение о том, что у ученика 4 класса средней школы №10 выявлен туберкулез. Оперативно в школе были проведены противоэпидемические мероприятия, а также эпидемиологическое расследование. Санитарно-гигиеническая обстановка в учебном заведении удовлетворительная, объект подключен к централизованной системе водоснабжения, канализации, отоплению. В школе проведена заключительная дезинфекционная работа», - прокомментировала ситуацию руководитель департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.

По ее словам, все, кто контактировал с ребенком, в данное время проходят врачебное обследование.

«Выяснилось, что на летних каникулах ребенок находился в городе Кулсары Атырауской области. В их территориальный департамент охраны общественного здоровья направлено письмо о проведении противоэпидемических мероприятий», - добавила руководитель департамента.

В целом, ситуация по заболеваемости туберкулезом в Актюбинской области стабильна. По итогам 9 месяцев заболеваемость снизилась на 11,2 %, в том числе среди детей на 28,7%. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, факты заболеваемости имеют место.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, Здравоохранение,
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