Туберкулез выявили у учителя в Шымкенте: начато обследование школьников

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается в школе, где выявили туберкулез у учителя младших классов, передает МИА «Казинформ».

По словам специалистов, опасности для здоровья школьников нет. Сейчас начался отбор проб манту у учащихся, а результаты будут сообщены дополнительно.

Как выяснилось, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №33 г. Шымкента, имеющий 6-летний стаж работы и инвалидность 3 группы, преподавал предметы трудового обучения, изобразительного искусства в начальных классах (3 классе) с нагрузкой 8 часов. Педагог прошел флюорографию 16 марта текущего года, результат был указан как «сухой бронхит».

«Информация о том, что он упал в школе и потерял сознание, является ложной. На самом деле, учитель трудового обучения вызвал скорую помощь 7 апреля 2023 года в 20: 30, почувствовав себя плохо. Врачи скорой помощи доставили его Шымкентский городской противотуберкулезный диспансер. В субботу, 8 апреля, были взяты анализы, а в воскресенье днем диагностировали болезнь», - сообщили в управлении образования города.

Со стороны руководства школы 10 апреля была проведена тщательная дезинфекция здания. По словам санэпидемиологов, приняты все меры по недопущению распространения туберкулеза среди школьников и преподавательского состава.