Туалеты на трассах Казахстана: сколько их и на что жалуются пользователи

Более 1,1 тысячи санитарных узлов работают сегодня на площадках отдыха вдоль республиканских автодорог Казахстана. До конца 2026 года планируется установить еще 13 теплых объектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК „ҚазАвтоЖол“.

Сегодня на площадках отдыха вдоль республиканских автодорог Казахстана работают 1 114 санитарно-гигиенических узлов. Из них 180 — теплые, еще 934 — холодные.

Фото: ҚазАвтоЖол

— В 2025 году было установлено 37 СГУ, а до конца 2026 года планируется установить еще 13 теплых санитарных узлов. Новые объекты размещаются с учетом интенсивности движения, особенностей дорожных участков и фактической потребности пользователей, — сообщили в ҚазАвтоЖол.

Кроме того, вдоль республиканских трасс расположено 1 443 объекта придорожного сервиса. Среди них автозаправочные станции, кафе, кемпинги, гостиницы и другие объекты, в которых также имеются санитарные узлы.

Фото: ҚазАвтоЖол

За состоянием туалетов следят работники ТОО «КАЖсервис», а также владельцы и арендаторы объектов придорожного сервиса. Уборка и санитарная обработка проводятся регулярно. При этом частота уборки зависит от количества пользователей и интенсивности движения на конкретном участке.

В «ҚазАвтоЖол» отмечают, что водители и пассажиры активно сообщают о проблемах с придорожными туалетами. В 2025 году поступило 224 обращения и жалобы, а с начала 2026 года — еще 186.

Сообщить о неудовлетворительном состоянии санитарных объектов можно через контакт-центр 1403, WhatsApp, Telegram и другие каналы обратной связи. На самих объектах также размещены QR-коды, с помощью которых можно оперативно направить обращение.

Фото: ҚазАвтоЖол

— Одной из проблем остаются случаи вандализма и порчи имущества. Фиксируются повреждение оборудования, а также хищение расходных материалов — туалетной бумаги и мыла, — отметил оператор.

Для защиты объектов на площадках отдыха устанавливают камеры видеонаблюдения и проводят регулярное патрулирование.

В «ҚазАвтоЖол» также призывают водителей и пассажиров бережно относиться к санитарным объектам, поскольку их состояние зависит не только от работы дорожных служб, но и от самих пользователей.