Цветы и венки возложили к Вечному огню жители СКО

В День Победы по всей Северо-Казахстанской области прошло торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню и памятникам павшим в боях в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

В регионе в живых остались всего четыре ветерана ВОВ. Все живут в Петропавловске. Один из них 98-летний Василий Макиенко принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Ветеранов и жителей области с Днем Победы поздравил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

- Великая Победа, которую наши отцы и деды отстояли кровью, будет вечно служить фундаментом дружбы и братства многонационального народа нашей страны, - отметил глава региона.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Жители и гости города нескончаемым потоком несли цветы к мемориалу, несмотря на капризы погоды. Сегодня с утра в Петропавловске лил дождь и хмурилось небо. Удивительным образом, к началу торжественной церемонии дождь внезапно прекратился и появилось солнце.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform