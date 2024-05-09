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    11:05, 09 Май 2024 | GMT +6

    Цветы и венки возложили к Вечному огню жители СКО

    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В День Победы по всей Северо-Казахстанской области прошло торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню и памятникам павшим в боях в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В регионе в живых остались всего четыре ветерана ВОВ. Все живут в Петропавловске. Один из них 98-летний Василий Макиенко принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Ветеранов и жителей области с Днем Победы поздравил аким области Гауез Нурмухамбетов.

    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    - Великая Победа, которую наши отцы и деды отстояли кровью, будет вечно служить фундаментом дружбы и братства многонационального народа нашей страны, - отметил глава региона.

    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Жители и гости города нескончаемым потоком несли цветы к мемориалу, несмотря на капризы погоды. Сегодня с утра в Петропавловске лил дождь и хмурилось небо. Удивительным образом, к началу торжественной церемонии дождь внезапно прекратился и появилось солнце.

    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Цветы и венки возложили в Вечному огню жители СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

     

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Северо-Казахстанская область Петропавловск Акимат День Победы ВОВ 9 Мая Ветераны
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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