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    11:15, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    ЦОНы не будут работать во время майских праздников в Казахстане

    Новая услуга появилась в мобильном приложении «ЦОН»
    Фото: НАО «Правительство для граждан».

    Порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае изменится, поскольку казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая, передает агентство Kazinform.

    В субботу, 4 мая центры будут работать до 18:00, дежурные - до 20:00.

    При этом, 8 мая – рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.

    С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.

    Теги:
    Праздник ЦОН Работа Правительство для граждан
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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