15:57, 04 Июнь 2025 | GMT +5
ЦОНы и спецЦОНы не будут работать на Курбан айт
В связи с празднованием Курбан Айт, центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу 6 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».
Вместе с тем, суббота, 7 июня, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
Центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 9:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 9:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00.
Отметим, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в Центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.