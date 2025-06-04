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    15:57, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    ЦОНы и спецЦОНы не будут работать на Курбан айт

    В связи с празднованием Курбан Айт, центры обслуживания населения, включая спецЦОНы, не будут работать в пятницу 6 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».  

    ЦОНы и спецЦОНы не будут работать на Курбан айт
    Фото: госкорпорация «Правительство для граждан»

    Вместе с тем, суббота, 7 июня, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

    Центры обслуживания населения будут осуществлять прием граждан с 9:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 9:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00.

    Отметим, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в Центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.

    Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

    Теги:
    Курбан айт ЦОН
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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