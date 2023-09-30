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    19:27, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ЦКЗ «Qazaqstan» отменил все мероприятия до 10 октября

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    С 4 по 10 октября все мероприятия в Центральном концертном зале «Qazaqstan» будут отменены, передает МИА «Казинформ».

    - В период с 4 по 10 октября 2023 года ГКП «Астана Су Арнасы» будут проведены технические работы на сетях водопровода Д=150 мм., Д=400 мм. с прекращением подачи питьевой воды по адресу: проспект Мәңгілік Ел, 10/1.

    В связи с этим, все мероприятия в Центральном концертном зале «Qazaqstan» в указанные сроки будут отменены, - говорится в сообщении ЦКЗ «Qazaqstan» в Instagram.

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    Культура Астана
    Артем Волков
    Автор
    Артем Волков
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