ЦКЗ «Qazaqstan» отменил все мероприятия до 10 октября

С 4 по 10 октября все мероприятия в Центральном концертном зале «Qazaqstan» будут отменены, передает МИА «Казинформ».

- В период с 4 по 10 октября 2023 года ГКП «Астана Су Арнасы» будут проведены технические работы на сетях водопровода Д=150 мм., Д=400 мм. с прекращением подачи питьевой воды по адресу: проспект Мәңгілік Ел, 10/1.

В связи с этим, все мероприятия в Центральном концертном зале «Qazaqstan» в указанные сроки будут отменены, - говорится в сообщении ЦКЗ «Qazaqstan» в Instagram.