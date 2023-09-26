Циркулирует ли новый штамм Covid в Казахстане

Мы ежемесячно генетически исследуем коронавирусную инфекцию, которая циркулирует у нас в окружающей среде. За этот месяц мы какого-то нового штамма коронавируса не выявили. Сейчас заканчивается исследование этого месяца, я вам предоставлю дополнительную информацию, если появился какой-то новый вид штамма, - сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.