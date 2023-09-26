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    13:50, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Циркулирует ли новый штамм Covid в Казахстане

    Циркулирует ли новый штамм Covid в Казахстане

    Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос журналистов касательно возможности циркуляции в Казахстане нового штамма Covid, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мы ежемесячно генетически исследуем коронавирусную инфекцию, которая циркулирует у нас в окружающей среде. За этот месяц мы какого-то нового штамма коронавируса не выявили. Сейчас заканчивается исследование этого месяца, я вам предоставлю дополнительную информацию, если появился какой-то новый вид штамма, - сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.


    Министр также сообщила о циркуляции в стране других вирусов.


    Мы видим, что, кроме коронавирусной инфекции штамма «омикрон», идет циркуляция энтеровирусной инфекции, разных видов аденовируса, риновируса и менингококковой инфекции. Поэтому, сказать, что появилась какая-то новая зараза, мы не можем. Идет сезон подъема ОРВИ, по всей стране начата кампания вакцинации против гриппа. Также мы советуем пожилым людям, у кого иммунодефицитное состояние, привиться и против коронавирусной инфекции, - добавила глава Минздрава.

    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в мире Коронавирус в РК Здравоохранение
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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