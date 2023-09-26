Циркулирует ли новый штамм Covid в Казахстане
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос журналистов касательно возможности циркуляции в Казахстане нового штамма Covid, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мы ежемесячно генетически исследуем коронавирусную инфекцию, которая циркулирует у нас в окружающей среде. За этот месяц мы какого-то нового штамма коронавируса не выявили. Сейчас заканчивается исследование этого месяца, я вам предоставлю дополнительную информацию, если появился какой-то новый вид штамма, - сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.
Министр также сообщила о циркуляции в стране других вирусов.
Мы видим, что, кроме коронавирусной инфекции штамма «омикрон», идет циркуляция энтеровирусной инфекции, разных видов аденовируса, риновируса и менингококковой инфекции. Поэтому, сказать, что появилась какая-то новая зараза, мы не можем. Идет сезон подъема ОРВИ, по всей стране начата кампания вакцинации против гриппа. Также мы советуем пожилым людям, у кого иммунодефицитное состояние, привиться и против коронавирусной инфекции, - добавила глава Минздрава.