Цыпленок из 3D-яйца: ученые приблизились к «воскрешению» вымерших видов

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences сообщила о первом успешном выведении цыпленка в полностью искусственном яйце, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Ученые создали специальную капсулу с 3D-печатной оболочкой и биоинженерной мембраной, которая обеспечивает эмбрион кислородом и защищает его так же, как натуральная скорлупа. По словам разработчиков, технология может стать важным шагом в сохранении редких птиц и даже возвращении вымерших видов.

Проект изначально создавался для возможного возрождения гигантского моа — вымершей новозеландской птицы ростом до 3,5 метров. Из-за огромного размера ее яиц в природе не существует подходящей птицы-суррогата, поэтому исследователям пришлось разрабатывать полностью новую систему инкубации.

Глава компании Бен Ламм заявил, что команда «не просто воспроизвела яйцо, а заново спроектировала его с нуля», назвав достижение «важнейшей вехой» в биоинженерии.

Эксперты отмечают, что создание искусственной скорлупы — крайне сложная задача, поскольку она должна одновременно защищать эмбрион и обеспечивать точный газообмен.

В компании рассказали, что первые эмбрионы развивались внутри искусственного яйца несколько недель, после чего успешно вылупились.

Ученые из других стран уже назвали результаты впечатляющими, хотя подчеркнули необходимость независимой научной проверки и рецензирования исследования.

