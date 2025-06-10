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    12:26, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Цифровую навигацию для туристов внедрили в аэропортах Казахстана

    Министерством туризма и спорта РК совместно с местными исполнительными органами в рамках поручения Премьер-министра успешно реализовано внедрение системы QR-кодов во всех международных аэропортах страны. Об этом сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в рамках заседания Правительства в Астане, передает агентство Кazinform. 

    туристы, цифровизация
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    — QR-код содержит доступ к базовым сервисам, необходимым иностранному туристу — электронная сим-карта, официальные службы такси, онлайн-бронирование отелей, информация о регистрации иностранных граждан и главных туристских объектах региона.

    Новая система направлена на предотвращение возможных случаев обмана туристов в таких вопросах, как такси, связь, обмен валюты и другие услуги, с которыми гости страны могут столкнуться во время своего пребывания в стране. Это поможет туристам легко ориентироваться в городе и получать необходимую информацию на месте, — отметил Ербол Мырзабосынов.

    Напомним, в 2024 году страну посетили 15,3 миллиона иностранных гостей, из которых 10,4 миллиона провели в Казахстане более одного дня и были классифицированы как иностранные туристы. Кроме того, в 2024 году было зафиксировано 10,5 миллиона внутренних туристов, что свидетельствует о росте интереса к путешествиям по стране.

    Внедрение системы QR-кодов призвано стать важным шагом в повышении качества обслуживания туристов, создании удобных условий для их пребывания в Казахстане.

    Теги:
    Правительство Туризм Правительство РК Общество Цифровизация
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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