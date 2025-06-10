Цифровую навигацию для туристов внедрили в аэропортах Казахстана

— QR-код содержит доступ к базовым сервисам, необходимым иностранному туристу — электронная сим-карта, официальные службы такси, онлайн-бронирование отелей, информация о регистрации иностранных граждан и главных туристских объектах региона.



Новая система направлена на предотвращение возможных случаев обмана туристов в таких вопросах, как такси, связь, обмен валюты и другие услуги, с которыми гости страны могут столкнуться во время своего пребывания в стране. Это поможет туристам легко ориентироваться в городе и получать необходимую информацию на месте, — отметил Ербол Мырзабосынов.





Напомним, в 2024 году страну посетили 15,3 миллиона иностранных гостей, из которых 10,4 миллиона провели в Казахстане более одного дня и были классифицированы как иностранные туристы. Кроме того, в 2024 году было зафиксировано 10,5 миллиона внутренних туристов, что свидетельствует о росте интереса к путешествиям по стране.



Внедрение системы QR-кодов призвано стать важным шагом в повышении качества обслуживания туристов, создании удобных условий для их пребывания в Казахстане.