Цифровой тенге: эволюция валюты или виртуальная зависимость

В экономику более 110 стран мира внедряется, а в трех странах уже успешно работает цифровая валюта. В некоторых государствах жители получают зарплату в цифровых деньгах, в других - виртуальная валюта признана на уровне национальной. Казахстан также находится в числе стран, которые приняли решение о поэтапном внедрении цифрового тенге. Эксперты отмечают, что цифровой тенге может стать доступным для проведения реальных расчетов уже до конца 2023 года. Как будут выглядеть отечественные виртуальные деньги и как их внедрение отразится на казахстанской экономике, банковской системе и бизнесе, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Цифровая валюта – мировой тренд

Все меньше стран остается на карте мира, которые бы не рассматривали легализацию цифровой валюты. В апреле 2022 года общий оборот цифровых валют в мире достиг $7,5 трлн в день. Эта цифра в 30 раз превышает ежедневные показатели мирового ВВП.

Цифровая валюта центробанка, известная как CBDC (Central bank digital currency) — это форма валюты, выпуск которой обеспечивает центральный банк государства, в нашем случае Национальный банк Казахстана. Ее стоимость также обеспечивается государством. Основное ее отличие от безналичных денег, которые сегодня казахстанцами используются повсеместно — в месте хранения. Если безналичные деньги хранятся на счетах коммерческих банков, то цифровые будут храниться на платформе центрального банка. По сути, цифровая валюта центробанка — это третья форма официальной валюты государства. Ее можно использовать, как для розничных, так и для оптовых расчетов. Кроме того, ее можно использовать для хранения. Эксперты отмечают, что в последние два года в мире популярными становятся именно оптовые цифровые деньги центробанков. Основная причина – оптимизация и более эффективные трансграничные расчеты с минимальными комиссиями.

По итогам первой половины 2023 года, более 114 стран находятся на той или иной стадии имплементации своих цифровых валют центрального банка, включая Казахстан. Это около 95% мирового ВВП. Три государства уже полностью внедрили свою цифровую валюту — это Нигерия, Ямайка и Багамские острова. Пять стран проводят пилотные проекты по тестированию цифровой валюты на реальных операциях — Китай, Индия, Гана, Уругвай и Россия. Дальше всех в этом отношении продвинулся проект цифрового юаня (Китай). По данным Народного банка Китая, в стране уже заведено 120 млн электронных кошельков, а объем транзакций достиг 1,8 трлн юаней.

Цифровой тенге будет внедряться поэтапно

В Казахстане пилотный проект для оценки технической реализуемости цифрового тенге был запущен Национальным банком 4 мая 2021 года. В рамках проекта были проведены исследования выгод и издержек от возможного внедрения цифрового тенге, реализован прототип платформы цифрового тенге. В 2022 году прошло тестирование технологической платформы с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Был апробирован весь жизненный цикл цифровых денег от выпуска до погашения, интеграция с участниками рынка и возможность программирования для проведения адресных платежей.

По результатам исследования и тестов совместно с участниками рынка, экспертным сообществом и международными партнерами были сделаны выводы о том, что платформа работает успешно, риски для денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и экономики, в целом, отсутствуют. 60% респондентов репрезентативного опроса выразили готовность использовать цифровой тенге. По итогам результатов исследования в конце 2022 года было принято решение о поэтапном внедрении цифрового тенге в Казахстане до 2025 года.

15 августа 2023 года Нацбанк провел презентацию нового вида валюты для казахстанских аудиторов. В ходе презентации было озвучено, что цифровой тенге может стать доступным для проведения реальных расчетов уже до конца текущего года. Далее последует решение для запуска электронной валюты в промышленную эксплуатацию, которое запланировано на январь 2023 — декабрь 2024 года. Затем начнется поэтапное расширение функциональных возможностей виртуальных денег. Завершение введения их в промышленную эксплуатацию ожидается до конца 2025 года. Статус-доклад по внедрению национальной цифровой валюты в Казахстане Нацбанк опубликовал в сентябре текущего года.

В целом, внедрение цифрового тенге поделено на три этапа по годам. Каждый этап включает несколько ступеней.

Инфографика: Казинформ

Для чего Казахстану нужны цифровые деньги

Согласно заявлению Нацбанка, цифровой тенге — это новая форма денег в Казахстане, которая будет выпускаться центральным банком в виде уникальной цифровой последовательности (токенов) либо электронных записей, хранящихся на специальных электронных кошельках.

Председатель Правления АО «Национальная платежная корпорация» Национального банка РК Бинур Жаленов отмечает, что цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно и наравне с ними. Внедрение цифрового тенге позволит снизить зависимость от наличных расчетов и обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы страны.

«Внедрение цифрового тенге сделает безналичные платежи доступнее в местах с ограниченным доступом к интернету, повысит эффективность расходования государственных средств без ущерба анонимности граждан, ускорит и удешевит трансграничные и оптовые платежи, а также предоставит рынку возможности для создания новых продуктов и бизнес-моделей», — сказал Бинур Жаленов в ходе промежуточного доклада по проекту «Цифровой тенге» 25 сентября в Астане.

По его словам, цифровой тенге – это не панацея, однако он поможет упросить и решить некоторые проблемы. Например, оплачивать услуги без доступа к интернету или сделать трансграничные переводы проще, дешевле и прозрачнее. Это станет возможным за счет высокого уровня функциональной совместимости между цифровыми валютами центральных банков различных стран.

Председатель национальной платежной корпорации отметил, что расчеты в цифровом тенге позволят сократить число посредников, так как будут заключаться смарт-контракты, в рамках которых расчеты будут производиться напрямую. Электронные деньги позволят в том числе упростить и удешевить этот процесс, минуя существующие электронные платежные системы.

Руководитель IT-направления проекта «Цифровой тенге» Национальной платежной корпорации Руслан Конурбаев сообщил, что расчеты в цифровом тенге можно программировать. В этом случае цифровой тенге будет называться «маркированными токенами».

«В прошлом году мы тестировали технологическую возможность реализации маркированных токенов, которые, как ваучеры, можно потратить, например, только на обед», — пояснил Руслан Конурбаев в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

По его мнению, эта ниша будет востребована. Однако вопрос программирования цифровой валюты будет больше связан с реализацией смарт-контрактов.

«Возможность программирования цифрового тенге — это возможность создания новых сервисов (смарт-контрактов) на уже существующей технологической структуре. Например, один из наиболее ярких смарт-контрактов — когда курс валюты падает, происходит закупка и продажи в рамках смарт-контракта. Например, смарт-контракт по начислению НДС. Запрограммировать можно множество таких сценариев. Один из таких сценариев, который вызвал интерес – «Шагомер» — приложение для поощрения здорового образа жизни, где казахстанцы смогут зарабатывать цифровой тенге за счет количества пройденных шагов», — отметил руководитель IT-направления проекта.

Руслан Конурбаев добавил, что маркировка токенов также дает возможность отслеживания средств, а значит прозрачности и эффективности платежей с участием государства, что положительным образом скажется на национальной экономике. Расчеты в цифровой валюте способны даже решить наболевшие проблемы, такие как оплата школьного питания. С появлением цифрового тенге планируется проект субсидирования школьного питания, где расчеты за каждый обед будут производиться напрямую государству. По его словам, цифровой тенге — это прозрачный инструмент, который помогает оптимизировать забюрократизированные процессы.

Заменит ли цифровой тенге наличные деньги

Экономист Арман Байганов считает, что цифровая валюта вполне способна полностью заменить наличные деньги.

«Эмиссия цифрового тенге будет такой же, как и наличных денег — в ограниченном количестве Нацбанком и будет зависеть от состояния экономики. Система контроля будет в электронном виде. У граждан будут электронные кошельки. Электронными деньгами можно будет производить платежи, переводы и видеть остаток», — высказал свое мнение Арман Байганов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

По его словам, полная или хотя бы частичная замена наличных на цифровой тенге будет иметь огромные преимущества для национальной экономики.

Преимущества виртуального тенге

Прежде всего — экономия государственных средств.

«Преимущества цифрового тенге огромны. Во-первых, у государства не будет таких расходов на эмиссию. Государство несет очень большие затраты на эмиссию. Это банкнотный двор, монетный двор, инкассация, охрана — это очень большие расходы и огромный штат людей. Эмиссия цифрового тенге не требует таких затрат, потому как это происходит онлайн. Одним словом, внедрение цифровой валюты означает экономию государственных средств», — считает экономист Арман Байганов.

Кроме того, внедрение цифровой валюты поможет решить ряд проблем в экономике.

«Переход на цифровой тенге поможет искоренить ряд проблем. Электронные деньги контролируются более прозрачно. Например, если уплата налогов будет производиться в электронных тенге, то здесь будет сложно их не уплатить. Налоговики смогут проверить онлайн кто не уплатил, к концу года у них не будет сходиться дебет с кредитом и люди будут бояться не уплатить. Все эти проблемы с неуплатой налогов останутся в прошлом. Во-вторых, исчезнет коррупция. Невозможно брать взятки цифровыми деньгами. Цифровой след останется. Чиновники будут честно работать. Исчезнет теневая экономика. То есть два бича нашей экономики, которые не дают ей развиваться и из-за чего тенге у нас постоянно девальвируется, исчезнут», — пояснил эксперт.

Он добавил, что когда исчезнут эти экономические проблемы, сократится госаппарат, будет меньше финансовых преступлений, даже количество мелких карманных краж уменьшится, соответственно, уменьшится работа правоохранительных органов, будет меньше судебных дел и так далее.

Таким образом, по его словам, внедрение цифрового тенге сделает национальную валюту более стабильной.

«Тенге будет меньше подвержен девальвации, потому что экономика будет стабильной. Соответственно, сам тенге станет более стабильным. Цифровой тенге станет конвертируемой валютой», — подчеркнул эксперт.

Внедрение виртуальной валюты, а с ней и искоренение коррупции хорошо повлияет на казахстанский бизнес.

«Все будет онлайн и те же тендера будут прозрачными. Бизнес будет конкурировать на равных условиях, без протекционизма, без связей и коррупционных составляющих. Это даст развитие бизнесу», — уверен спикер.

В целом, по его мнению, внедрение цифрового тенге придаст хороший импульс развитию экономики.

Инфографика: Казинформ

Высказался эксперт и относительно существующих рисков с внедрением виртуальных денег.

«Раз цифровая валюта, то будут различные киберпространства, хакеры. Государству нужна собственная платежная система. Она есть, но ее нужно усовершенствовать, чтобы не зависеть от других платежных систем и чтобы государство могло полностью ее контролировать самостоятельно», — заключил Арман Байганов.

По данным руководителя R&D направления проекта «Цифровой тенге» Айнур Кенжаевой, в случае утери доступа к счету или иных похожих событий, у цифрового тенге есть возможность восстановления, что невозможно в криптовалюте. Она отметила, что разработка и внедрение нормативно-правового регулирования цифрового тенге требуют тщательной проработки и могут быть реализованы после оценки результатов опытно-промышленной эксплуатации всеми участниками платформы цифрового тенге.

В ходе рабочего визита Президента Казахстана в Нью-Йорк в сентябре текущего года было отмечено, что совместно с Национальным банком Казахстана ведется работа по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов «Цифровой тенге», «Система мгновенных платежей» и Open Banking. Эти и другие инициативы были отражены в Рамочном соглашении Digital Country Partnership (DCP), подписанным между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и компанией Mastercard, ведущей глобальной технологической компании, объединяющей в единой платежной системе свыше $2,3 млрд держателей счетов в 210 странах мира.

В ходе встречи Главы государства с исполнительным вице-президентом Mastercard Николой Вилла, Касым-Жомарт Токаев поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона.

Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году суммарный годовой оборот CBDC может достигнуть $213 млрд. По мнению экспертов, цифровая валюта центрального банка имеет хорошее будущее и, как и многие инновации, сейчас проходит этап скепсиса в обществе. При этом, Казахстан внедряет эту технологию раньше, чем некоторые другие страны. Это дает ряд преимуществ государству и ставит его в один ряд с наиболее развитыми странами. Пройдя этап тестирования и внедрения, казахстанцы станут адептами новой технологии и получат более стабильный тенге, а значит и национальную экономику.