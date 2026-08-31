Цифровой рубль станет доступен клиентам крупнейших банков России с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и розничные компании России начнут предоставлять инфраструктуру для работы с цифровым рублем. Граждане смогут при желании использовать новую форму национальной валюты, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как сообщили в Банке России, для использования цифрового рубля необходимо открыть счет на платформе регулятора. Сделать это можно будет через раздел «Цифровой рубль» в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе.

У физического лица или компании может быть только один такой счет. Индивидуальным предпринимателям разрешено иметь два счета — один как физическому лицу и второй для ведения бизнеса.

Граждане смогут пополнять цифровой кошелек со своих банковских счетов на сумму до 300 тыс. рублей в месяц. Для бизнеса ограничения на пополнение не предусмотрены. При этом распоряжаться средствами на цифровом счете можно будет без ограничений.

Платежи и переводы в цифровых рублях для физических лиц будут бесплатными.

Для бизнеса до конца 2026 года также предусмотрен льготный период без комиссий. С 2027 года для индивидуальных предпринимателей и компаний начнут действовать тарифы на операции с цифровым рублем.

Ранее сообщалось о том, что цифровой теңге начнут использовать в госзакупках с августа в Казахстане.