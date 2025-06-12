Цифровой портал в Актобе вышел из строя

Актюбинский предприниматель установил цифровой портал в триатлон-парке. Официальное открытие состоялось в 2021 году при участии тогдашнего акима области Ондасына Оразалина и акима города Асхата Шахарова.

Однако спустя четыре года конструкция пришла в негодность и разрушилась. Сейчас портал не нужен ни предпринимателю, ни местным властям, поэтому было принято решение о его демонтаже.