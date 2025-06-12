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    18:44, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Цифровой портал в Актобе вышел из строя

    Цифровой портал, установленный в городском парке Актобе, будет демонтирован. Сейчас портал не функционирует, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цифровой портал в Актобе вышел из строя
    Фото: акимат города Актобе

    Актюбинский предприниматель установил цифровой портал в триатлон-парке. Официальное открытие состоялось в 2021 году при участии тогдашнего акима области Ондасына Оразалина и акима города Асхата Шахарова.

    Однако спустя четыре года конструкция пришла в негодность и разрушилась. Сейчас портал не нужен ни предпринимателю, ни местным властям, поэтому было принято решение о его демонтаже.

    — В ноябре 2021 года был установлен цифровой портал, работающий в режиме реального времени. Он транслировал только Астану. Портал был установлен на спонсорские средства предпринимателя Геннадия Зобенко. Он обязался обеспечивать его работоспособность и обслуживание, но не передал объект на баланс городского отдела ЖКХ. Свои обязательства предприниматель не выполнил. В настоящее время портал не функционирует. Для его ремонта нужно передать его на баланс ЖКХ, выделить средства из бюджета и определить подрядную организацию для восстановления. Также на содержание портала требуется немалое финансирование. Это невыгодно для бюджета. Поэтому городской отдел жилищно-коммунального хозяйства принял решение о демонтаже портала, — сообщила пресс-секретарь акима города Актобе Айгуль Байменова.

    Теги:
    Технологии Регионы Казахстана Актобе Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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