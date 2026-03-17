Цифровой опыт Казахстана в борьбе с наркотиками заинтересовал зарубежных специалистов

— Недавно я принимал участие в заседании Комиссии ООН по наркотическим средствам, которое прошло в штаб-квартире ООН в Вене. На этом заседании обсуждались эффективные подходы к борьбе с наркотическим бизнесом. Я выступил с докладом от имени стран Центральной Азии и представил опыт Казахстана. В нашем фонде используется система «Mergen», основанная на применении искусственного интеллекта. Она позволила заблокировать более пяти тысяч незаконных онлайн-магазинов наркотиков. Эта система вызывает интерес у стран Восточной Европы и Центральной Азии, — рассказал спикер.

Ранее волонтеры занимались удалением граффити с рекламой наркотиков в городах. Однако эффективность этого подхода была низкой, так как надписи часто содержали ссылки на онлайн-магазины в Telegram и других социальных сетях. Поэтому организация перешла к выявлению незаконных онлайн-ресурсов и их полной блокировке.

— В составе фонда работают специалисты в области информационной безопасности. Сначала мы блокировали онлайн-магазины, торгующие наркотиками, затем перешли к борьбе с незаконным контентом. Название фонда возникло из мысли «Есті бол» («Будь разумным»), высказанной в «Словах назидания» (19-е Слово) Абая Кунанбаева. Организация существует уже три года, и мы продолжаем системную работу в этом направлении, — отметил Жандос Актаев.

Фонд занимается не только борьбой с наркотиками, но и исследует другие виды зависимостей в обществе. Одним из них является лудомания.

— Мы составили обобщенную статистику и определили портрет зависимого человека. На этой основе были подготовлены рекомендации для государственных и научных учреждений. В результате был принят комплексный план противодействия игорному бизнесу, — сообщил спикер.

Жандос Актаев также подчеркнул значимость профессиональных специалистов и научной базы в борьбе с зависимостями.

— Необходимо готовить специалистов-аддиктологов. Сейчас они чаще всего приезжают из-за рубежа, поэтому в нашей стране важно развивать этот опыт. Также крайне важно формировать у общества критическое мышление, — отметил он.

Спикер затронул и проблему интернет-мошенничества. По его словам, в последние годы убытки в этой сфере достигли огромных масштабов.

— В 2024–2025 годах казахстанцы потеряли более 20 миллиардов тенге из-за действий мошенников. В настоящее время реализуются профилактические проекты с использованием IT-технологий. Одним из них являются совместные инициативы с платформами компании Meta. Мы хотим внедрить механизмы профилактики, направленные на защиту граждан в сети. Фонд является первой некоммерческой организацией в Центральной Азии, которая наладила партнерство с компанией Meta. Сейчас мы совершенствуем проект под названием «Рас па?» (Правда ли?), — сообщил спикер.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане за последние пять лет уполномоченными органами страны ликвидировано более 400 нарколабораторий и пресечена деятельность 75 организованных преступных групп.