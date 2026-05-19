Цифровой контроль грузоперевозок запускается на границе Казахстана и России

С 1 июня 2026 года Россия запускает национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов во время посещения пункта пропуска Маштаково на российско-казахстанском участке границы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В пункте пропуска Маштаково делегация во главе с министром финансов РФ поэтапно проверила организацию работы мобильных групп в рамках СПОТ, в том числе выборочный контроль на предмет наличия у перевозчика QR-кода, а также соответствия сведений, указанных в документе о предстоящей поставке товаров, сведениям о товарах в документах перевозчика.

Данная процедура занимает несколько минут и не создает препятствий для свободного перемещения транспортных средств и товаров в рамках взаимной торговли. Такой подход позволяет охватить значительный объем грузопотока без создания задержек для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

— Система подтверждения ожидания поставки товаров направлена, в первую очередь, на обеспечение контроля за наличием реального импортера, товарными потоками и исполнения обязанности по уплате косвенных налогов. С 1 июня СПОТ будет введена в промышленную эксплуатацию. Сотрудники ФТС и ФНС готовы к полноценному запуску Системы, — заявил Антон Силуанов.

Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) — это цифровая платформа, через которую государство контролирует поставки из стран ЕАЭС до въезда в Россию. Система, оператором которой выступает Федеральная налоговая служба РФ, функционирует в тестовом режиме с 6 апреля текущего года. Через информационную систему бизнес сообщает о предстоящей поставке и получает специальный QR-код, который свидетельствует о легальности импорта с точки зрения наличия реального получателя ввозимых товаров. Мобильные группы работают по принципу выборочного контроля: проверке подвергаются только те, которые попадают в систему риск-профилирования.

