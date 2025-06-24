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    11:58, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Цифровой формат аттестатов аккредитации ввели в Казахстане

    Испытательные лаборатории и другие организации сертификации, которые проверяют безопасность и качество товаров или услуг, начнут получать разрешения на работу в цифровом формате. Необходимые меры приняты по предписанию Высшей аудиторской палаты, передает агентство Kazinform.

    высшая аудиторская палата
    Фото: ВАП

    Ранее был проведен госаудит работы Министерства торговли и интеграции РК и его подведомственных организаций. В ходе проверки выяснилось, что Национальный центр аккредитации не выдал 550 предпринимателям аттестаты аккредитации на специальном бланке, как этого требует закон.

    Данные аттестаты выдаются организациям, которые проводят оценку соответствия – это испытательные лаборатории, органы по сертификации, инспекционные и калибровочные организации. Такой аттестат официально подтверждает, что организация компетентна, имеет необходимое оборудование, персонал и процедуры для объективной и достоверной проверки качества продукции, услуг или производственных процессов.

    Нарушение требований к документам строгой отчетности создавало риск того, что аттестаты аккредитации предпринимателей могли признать недействительными.

    Чтобы устранить это нарушение и упростить процедуру в будущем, ВАП поручила Министерству торговли совместно с Министерством цифрового развития внести изменения в действующее законодательство и перевести процесс выдачи аттестатов в цифровой формат.

    В результате 19 мая 2025 года были внесены изменения в Закон «Об аккредитации в области оценки соответствия» (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). Теперь предприниматели смогут получать аттестаты аккредитации в электронном виде.

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК Цифровизация
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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