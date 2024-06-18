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    14:59, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    О мерах по стабилизации цен на социально значимые товары рассказали в Минторговли

    Продукты из стабфонда будут поставлять в подтапливаемые села СКО
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    С целью поддержки отечественных товаропроизводителей введено ограничение на ввоз куриных яиц автотранспортом с 1 мая сроком на 6 месяцев. Об этом и других мерах для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары рассказал председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков и заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Гульмира Ахметтаева на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Гульмира Ахметтаева на пресс-конференции в СЦК отметила также, что с целью поддержки отечественных товаропроизводителей на яйцо введено ограничение ввоза автотранспортом с 1 мая сроком на 6 месяцев. По яйцу также подписан меморандум с отраслевыми ассоциациями о закреплении верхнего предела отпускной цены производителя на уровне 51,5 тенге.

    — Введен запрет на экспорт сахара с 14 июня по 31 августа. Кроме того, ведомством координируется проведение еженедельных ярмарок МИО. Для насыщения рынка в период межсезонья для недопущения сезонных колебаний цен проводятся товарные интервенции, — сообщила заместитель председателя Комитета торговли.

    Она упомянула о том, что в настоящее время реализуется пилотный проект «Цифровое зеркало», на котором отражены механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. На «Цифровом зеркале» уже оцифровано 395 договоров на сумму 83,3 млрд тенге.

    В ходе пресс-конференции отметили, что существенно усилен состав регкомиссий путем включения в него представителей АЗРК, АФМ, КГД МФ.

    — С начала текущего года местными исполнительными органами проведено 673 заседания региональных комиссий, в рамках которых установлено 1 532 факта превышения торговой надбавки и наличия непродуктивных посредников в цепочке поставок социально значимых продовольственных товаров. Было возбуждено 1 247 административных дел, по 285 фактам были исключены непродуктивные посредники, — уточнил председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, правоприменительная практика текущих размеров административной ответственности показала несоразмерность и недостаточность мер для обеспечения эффективной стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и борьбы с непродуктивными посредниками.

    — В связи с этим Комитетом инициированы поправки по ужесточению административной ответственности, где предупреждение планируется перевести на штраф в размере от 5% для субъектов МБ и до 150% — для крупных субъектов, — подчеркнул Айдар Абилдабеков.

    Теги:
    Регионы Казахстана Цены и тарифы Минторговли и интеграции Продукты
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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