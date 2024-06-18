О мерах по стабилизации цен на социально значимые товары рассказали в Минторговли

С целью поддержки отечественных товаропроизводителей введено ограничение на ввоз куриных яиц автотранспортом с 1 мая сроком на 6 месяцев. Об этом и других мерах для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары рассказал председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков и заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Гульмира Ахметтаева на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Гульмира Ахметтаева на пресс-конференции в СЦК отметила также, что с целью поддержки отечественных товаропроизводителей на яйцо введено ограничение ввоза автотранспортом с 1 мая сроком на 6 месяцев. По яйцу также подписан меморандум с отраслевыми ассоциациями о закреплении верхнего предела отпускной цены производителя на уровне 51,5 тенге.

— Введен запрет на экспорт сахара с 14 июня по 31 августа. Кроме того, ведомством координируется проведение еженедельных ярмарок МИО. Для насыщения рынка в период межсезонья для недопущения сезонных колебаний цен проводятся товарные интервенции, — сообщила заместитель председателя Комитета торговли.

Она упомянула о том, что в настоящее время реализуется пилотный проект «Цифровое зеркало», на котором отражены механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. На «Цифровом зеркале» уже оцифровано 395 договоров на сумму 83,3 млрд тенге.

В ходе пресс-конференции отметили, что существенно усилен состав регкомиссий путем включения в него представителей АЗРК, АФМ, КГД МФ.

— С начала текущего года местными исполнительными органами проведено 673 заседания региональных комиссий, в рамках которых установлено 1 532 факта превышения торговой надбавки и наличия непродуктивных посредников в цепочке поставок социально значимых продовольственных товаров. Было возбуждено 1 247 административных дел, по 285 фактам были исключены непродуктивные посредники, — уточнил председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, правоприменительная практика текущих размеров административной ответственности показала несоразмерность и недостаточность мер для обеспечения эффективной стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и борьбы с непродуктивными посредниками.