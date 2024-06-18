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    09:11, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Цифровое чипирование помогло задержать скотокрадов в области Абай

    коровы
    Фото: freepik.com

    Преступная группа из двух скотокрадов задержана полицейскими в области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проверки автомашин на выездах на трассе Калбатау – Семей задержана автомашина жителя Жарминского района, перевозившего мясо.

    Цифровое чипирование скота помогло в рамках следствия установить настоящего владельца мясной продукции. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Они подозреваются в краже 26 голов лошадей, принадлежащих жителям региона.

    Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности:

    • не оставлять скот без присмотра; 
    • шире использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров; 
    • обязательно чипировать скотопоголовье, что в дальнейшем окажет положительное влияние на поиски похищенного скота, а также разрешения возможных споров среди табунщиков.
    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Мясо Абайская область Криминал Животные Скотокрадство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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