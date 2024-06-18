09:11, 18 Июнь 2024 | GMT +6
Цифровое чипирование помогло задержать скотокрадов в области Абай
Преступная группа из двух скотокрадов задержана полицейскими в области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проверки автомашин на выездах на трассе Калбатау – Семей задержана автомашина жителя Жарминского района, перевозившего мясо.
Цифровое чипирование скота помогло в рамках следствия установить настоящего владельца мясной продукции. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Они подозреваются в краже 26 голов лошадей, принадлежащих жителям региона.
Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности:
- не оставлять скот без присмотра;
- шире использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров;
- обязательно чипировать скотопоголовье, что в дальнейшем окажет положительное влияние на поиски похищенного скота, а также разрешения возможных споров среди табунщиков.