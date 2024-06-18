Цифровое чипирование помогло задержать скотокрадов в области Абай

Преступная группа из двух скотокрадов задержана полицейскими в области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки автомашин на выездах на трассе Калбатау – Семей задержана автомашина жителя Жарминского района, перевозившего мясо.

Цифровое чипирование скота помогло в рамках следствия установить настоящего владельца мясной продукции. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Они подозреваются в краже 26 голов лошадей, принадлежащих жителям региона.

Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности: