Цифровизация таможни – единственный эффективный способ борьбы с коррупцией – Бакытжан Слямов

«Мы делаем упор на цифровизацию. Мы проводили анализ коррупционных рисков на пунктах пропуска. Единственный эффективный способ побороть или снизить уровень коррупции – это только цифровизация. На сегодняшний день мы максимально делаем так, чтобы не было контакта на границе между перевозчиком и нашими сотрудниками. Это первое. Второе – внедряем нашу национальную информационную систему «Кеден», по которой перевозчик может предварительно задекларировать свой товар и, в случае, если у него нет разногласий по документации, он проедет эту границу по «зеленому коридору» в течение 10 минут», – сказал Б.Слямов.

Спикер пояснил, что после подачи декларации перевозчиком таможенники изучают документацию на груз, проверяют на наличие товаров двойного назначения, определяют сумму платежа. Въезжая на пункт пропуска, перевозчик проходит через автоматический инспекционный досмотровый комплекс – большой рентген-сканер. Снимок поступает в систему интегрированного контроля пункта пропуска, в которой специалист сверяет поданную декларацию со снимком. Если разночтений нет, перевозчик выезжает с пункта пропуска.

По словам Б.Слямова, в настоящее время контрабандой пытаются перевезти чаще всего сигареты, которые часто обнаруживаются в грузах, а также наркотические вещества.

Напомним, в 2024 году USAID передал Казахстану оборудование для таможенной информационной системы «Кеден».