Цифровизация и защита персональных данных в Казахстане — в центре внимания Совета Европы

В штаб-квартире Совета Европы состоялся брифинг «Digital Kazakhstan», посвященный достижениям Казахстана в сфере цифровизации государственного управления, развития искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

На мероприятии выступили Вице-Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Досжан Мусалиев и Директор по вопросам безопасности, добропорядочности и верховенства права Совета Европы Ханна Юнкер.

В ходе брифинга казахстанская сторона представила ключевые результаты цифровой трансформации страны и поделилась опытом создания современной GovTech-экосистемы, объединяющей государственные данные, цифровую идентификацию, государственные услуги, аналитические инструменты и решения на основе искусственного интеллекта.

Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

С основным докладом выступил Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Д. Мусалиев. Он представил ключевые достижения страны в сфере цифровизации, развития искусственного интеллекта, электронного правительства и цифровой экономики.

В ходе презентации Д. Мусалиев подчеркнул, что Казахстан занимает 10-е место в мире по индексу Online Services Index и лидирует в СНГ по уровню развития цифровых услуг. Особое внимание было уделено внедрению передовых технологий, обеспечению кибербезопасности и созданию благоприятных условий для инновационного бизнеса.

— Цифровая инфраструктура Казахстана доказала свою эффективность и получила международное признание. Наш опыт может быть полезен для многих стран, — отметил вице-министр.

Своими оценками сотрудничества Казахстана и Совета Европы в новой сфере цифрового развития поделилась с Kazinform Ханна Юнкер, директор по вопросам безопасности, добросовестности и верховенства права СЕ.

По ее мнению, получение Казахстаном статуса наблюдателя при Комитете Конвенции Совета Европы № 108 о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных — расширяет возможности обмена опытом между двумя сторонами.

Участники брифинга также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана с европейскими институтами в области цифрового управления, искусственного интеллекта и соблюдения прав человека в цифровой среде.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога и вызвало живой интерес у представителей Совета Европы, дипломатического корпуса и экспертов.

Брифинг «Digital Kazakhstan» стал ещё одним шагом в укреплении партнёрства Республики Казахстан с Советом Европы.