Цифровые инструменты снизят долю импорта на рынке РК и поддержат отечественных производителей

Олжас Бектенов ознакомился с цифровыми инструментами по поддержке отечественных товаропроизводителей и прогнозу паводковой ситуации,

По поручению Премьер-министра разработаны цифровые инструменты для поддержки отечественных товаропроизводителей.

В частности, разработанные системы позволяют отслеживать работу каждого производственного предприятия, в режиме онлайн выявлять факты ущемления их интересов со стороны государственных органов.

Цель — дать дополнительный импульс развитию казахстанского производства для снижения доли импорта на рынке страны.

С учетом текущей паводковой ситуации в ряде регионов Казахстана был рассмотрен прототип системы моделирования паводков и прогнозирования наполнения водохранилищ.

В рамках разработки прототипа были созданы алгоритмы для моделирования и расчета водостока, проведены пилотные испытания на нескольких участках рек.

Цифровой инструмент позволит проводить расчеты зарегулированного и нерегулируемого водостока, а также отображать на карте зоны подтопления при заданном уровне воды.

Фото: Правительство РК

По итогам экспертных обсуждений представленных цифровых решений Глава Правительства Олжас Бектенов одобрил проекты и поручил в пилотном режиме начать внедрение.

Фото: Правительство РК

Премьер-Министр поручил в кратчайшие сроки запустить сервис по приему заявок на возмещение ущерба от паводков, а также вести учет и контроль выполнения противопаводковых мероприятий в онлайн-формате посредством имеющихся камер видеонаблюдения.

— Глава государства в своем Послании поставил стратегически важную задачу — превратить Казахстан в IT-страну. Для правильных управленческих решений нужно владеть качественной оперативной информацией и использовать новые технологии. Необходимо масштабировать предложенные подходы по другим отраслям экономики. Все инструменты и сведения имеются. Нужно правильно выстроить обмен данными и интеграцию систем, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: Правительство РК

Министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину поручено обеспечить своевременное обновление данных и форсированное внедрение цифровых инструментов во все сферы жизнедеятельности.