Цифровая идентификация пациентов уменьшает объем приписок — Минздрав РК

— Внедряется цифровая идентификация пациентов для исключения фиктивных медицинских записей о медицинских услугах, что обеспечивает прозрачность как для пациентов, так и для Фонда. Пилотный проект был начат в прошлом году в Астане. Проект уже охватил более 1 800 медорганизаций, где ежедневно свыше 80 тысяч сотрудников используют систему. С начала года проведено более 66 миллионов приёмов, из которых 26 миллионов с цифровой идентификацией, что составляет 39%. За четыре месяца с начала 2025 года наблюдается снижение объема оказанных услуг, то есть это влияет на объем фиктивных медицинских записей. В финансовом выражении это дало возможность сэкономить около 2,5 миллиарда тенге, — сказал Е.Оспанов.

Вице-министр также рассказал о мерах, принимаемых для снижения нагрузки на врачей. Необходимо, чтобы медицинские работники меньше тратили времени на бумажную и цифровую рутину. Раньше врачам приходилось переключаться между разными системами и дублировать ввод одних и тех же данных в несколько информационных системах. Благодаря интеграции и доработки функционала информационных систем удалось сократить нагрузку на медицинского работника на 40%. В этом году планируется довести показатель до 50%.

Также спикер расссказал об оцифровке медицинских справок. Медицинские справки, ранее оформлявшиеся только на бумаге — такие как форма 073/у (для вождения), форма 075/у (медосмотры), паспорт здоровья ребенка и заключение врачебно-консультационной комиссии, — теперь доступны в электронном формате. Это позволяет получать их без посещения поликлиник — через eGov и другие цифровые сервисы. Это удобно, исключает риск подделок и экономит время граждан.

Е. Оспанов подчеркнул, что цифровизация системы здравоохранения — это не просто внедрение новых технологий. Это стратегическое направление, от которого напрямую зависят качество медицинской помощи, доступность услуг для граждан, а также эффективность всей отрасли в условиях современных вызовов.