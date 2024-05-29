Цифровая гильотина: онлайн-революция против мировых знаменитостей и падение инфлюенсеров

Знаменитости прошлись по красной дорожке 77-го Каннского фестиваля, выражая свою поддержку Палестине через моду: наряды были вдохновлены арбузом и цветами палестинского флага. Белла Хадид, Кейт Бланшетт и другие вывели активизм на международную арену, но многие не присоединились. Популярность имеет свою цену, и социальный активизм — это обязанность для тех, кого любят миллионы. Однако молчание или поддержка действий Израиля обрекли инфлюенсеров и знаменитостей на «цифровую гильотину» — крупнейшую блокировку в социальных сетях на сегодняшний день. Подробнее о движении BlockOut 2024 читайте в материале агентства Kazinform.

Как все началось

Движение BlockOut 2024, также известное как «цифровая гильотина» (Digital Guillotine), началось после Met Gala 2024 года. Одна из приглашенных, инфлюенсерша с 10 млн подписчиков Хейли Калил (@haleyybaylee), опубликовала видео в TikTok с аудио «Пусть едят пирожные». Эта фраза, которая обычно ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, была приписана ей во время Французской революции, вызвала свою собственную — «онлайн-революцию».

Ирония темы Met Gala «Сад времени», вдохновленной рассказом Джеймса Балларда 1962 года и пропалестинскими протестами по всей стране, которые также происходили во время мероприятия, вызвали споры среди фанатов и онлайн-сообщества. Идея заключалась в том, что знаменитости и инфлюенсеры потеряли связь с реальными проблемами из-за богатства и популярности.

После негативной реакции на видео инфлюенсерши пользователи соцсетей переключили свое внимание на других знаменитостей, которые участвовали в Met Gala и молчали об атаках на Газу. Растущее число видео, упоминающих таких знаменитостей, как членов семьи Кардашьян, Хейли Бибер и Джастин Бибер, Галь Гадот и других, привело к созданию списков и даже сайтов, посвященных BlockOut.

Основная цель — лишить площадки тех, кто поддерживает действия Израиля, и заставить молчаливых заговорить и действовать, сделать пожертвования и участвовать.

- Популярность им дают обычные люди, у которых нет миллионной аудитории, которую можно было бы использовать хотя бы для распространения осведомленности, но они молчат. Почему бы не отнять это у них? — делились пользователи в социальных сетях.

Менее чем за 24 часа с начала кампании BlockOut Ким Кардашьян потеряла более 3 млн подписчиков, а тысячи тех, кто не следил за ее социальными сетями до кампании, блокировали ее и жаловались на контент.

Изначально движение казалось спорным методом цифрового активизма. Однако, учитывая, что социальные сети в значительной степени зависят от алгоритмов и просмотров, а доходы от рекламы зависят от них, блокировки и отписки от аккаунтов привели не только к потере подписчиков, но в конечном итоге к утрате финансового и социального положения. Математика BlockOut сводится к простому пониманию процесса популярности: чем меньше внимания — тем меньше денег человек или группа людей получает, и чем больше противоречий — тем меньше значимости.

Движение по блокировки знаменитостей также поднимает проблему несправедливых социальных классовых различий.

- Готовлю последнюю коробку макарон, чтобы накормить детей как мать-одиночка без денег на продукты, да, пусть едят пирожные, — делилась пользовательница в TikTok в поддержку кампании.

Основной фокус остается на привлечении внимания к Палестине. Движение BlockOut 2024 частично вдохновлено и связано с движением BDS.

Бойкот, изоляция, санкции

Движение «Бойкот, изоляции, санкции» (BDS) стремится положить конец международной поддержке угнетения палестинцев Израилем и оказать давление на Израиль, чтобы он соблюдал международное право. Инициированное в 2005 году более чем 170 палестинскими организациями гражданского общества, включая профсоюзы, студенческие группы, организации женщин и сети беженцев, BDS призывает к бойкотам, изоляции и санкциям.

Движение BDS предоставляет стратегическую основу для глобальных действий. Оно стремится оказать давление на правительства, корпорации и учреждения, чтобы они прекратили свое соучастие в действиях Израиля. Эта глобальная кампания дает возможность людям и организациям по всему миру внести свой вклад в борьбу за права палестинцев и справедливость, подчеркивая эффективность скоординированного ненасильственного сопротивления в достижении политических и социальных изменений.

Движение охватывает различные области: академическую, культурную, студенческую, профсоюзную, а также местные органы власти и экономический бойкот. Последние из списка являются одними из самых влиятельных: протестующие на кампусах США призывают университеты разорвать связи с Израилем и связанными с ним компаниями, в то время как в мусульманских странах потребители бойкотируют продукцию, связанную с Израилем.

Из-за экономического давления некоторые бренды, включая Coca-Cola и Starbucks, столкнулись с серьезными неудачами. Некоторые западные бренды закрыли свои магазины или отложили расширение, в то время как местные конкуренты, такие как Gourmet Cola и Cola Next, завоевывают долю рынка.

Критики утверждают, что BDS может нанести ущерб палестинцам, снижая возможности трудоустройства и препятствуя коммуникации и сотрудничеству, необходимым для мирного урегулирования. Однако сторонники указывают на то, что экономические бойкоты исторически были успешны в достижении политических изменений.

BDS делает акцент на моральном обязательстве использовать экономические методы для продвижения справедливости и противодействия участию в угнетении. На сайте BDS регулярно публикуются показатели глобального влияния движения.

Глаза закатываются, а числа растут

Несмотря на негативную реакцию и споры, не все знаменитости и инфлюенсеры ответили немедленными поддерживающими действиями.

Артистка Shygirl прокомментировала свою блокировку: - Я более чем счастлива, что люди уходят с моей страницы и выходят на улицу, где реальные действия имеют большее значение, чем сообщения онлайн. Если блокировка помогает вам в этом, пожалуйста, делайте это.

Дискуссия об эффективности этого движения спорна, но поднимает важный вопрос о роли социальных сетей в активизме и политике.

Лиза Бетти написала в эссе во время движения Black Lives Matter: - Я думаю, мы должны инвестировать в артистов, которые ставят права человека в центр внимания, не как модный лозунг, а как воплощение их практики и творчества. Это не значит, что нам не следует призывать чернокожих знаменитостей и миллиардеров делать и быть лучше, но это также означает, что нам следует снизить наши ожидания и отказаться от концепции знаменитостей вообще.

Споры об эффективности продолжаются, как и число людей, присоединяющихся к движениям BlockOut 2024 и BDS.

