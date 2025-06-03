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    16:43, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    ТШО, NCOC и Oxygenator оштрафовали на миллиарды тенге за эконарушения

    В Казахстане за последние три года ряд предприятий оштрафовали на крупные суммы за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщила секретарь комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ольга Булавкина, передает агентство Kazinform.  

    выбросы
    Фото: соцсети

    В частности, крупные штрафы у предприятий Атырауской области:

    - ТОО «Oxygenator»: 37,4 млрд тенге – за утилизацию 13 568 тонн нефтешлама без экологического разрешения.
    - АО «Каспий Нефть»: 13,7 млрд тенге – за накопление отходов без необходимой документации.
    - ТОО «Karabatan Utility Solutions» (входит в структуру АО «Самрук-Казына»): 7,2 млрд тенге – за превышение установленных углеродных квот.
    - ТОО «Тенгизшевройл»: 2,8 млрд тенге – за превышение допустимых норм выбросов.
    - АО «Кохан»: 9,5 млрд тенге – за сбор опасных отходов без разрешения.
    - NCOC (North Caspian Operating Company) – 196 млн тенге за сброс сточных вод без очистки, 12 млрд тенге за нарушение нормативов сжигания факельного газа.
    - ТОО «Жан и КС»: 3 млрд тенге – за сбор экологически несанкционированных отходов.
    - ТОО «Дала-Экос»: 3 млрд тенге – за незаконный сбор и переработку опасных отходов.

    Восточно-Казахстанская область:
    – ТОО «Казцинк»: 49,6 млн тенге – за нарушение экологических требований.

    Кызылординская область:
    – Газопровод Бейнеу–Шымкент: 523 млн тенге – за нарушения при эксплуатации.

    Область Абай:
    – ТОО «ЭКО-Семей»: 296 млн тенге – за загрязнение окружающей среды.

    Отмечено, что основными причинами штрафов являются сверхнормативные выбросы, отсутствие экологических разрешений, незаконные свалки и утилизация отходов, загрязнение водных ресурсов.

    Теги:
    Атырауская область Восточно-Казахстанская область Кызылординская область Область Абай Экология
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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