ТШО, NCOC и Oxygenator оштрафовали на миллиарды тенге за эконарушения

В частности, крупные штрафы у предприятий Атырауской области:

- ТОО «Oxygenator»: 37,4 млрд тенге – за утилизацию 13 568 тонн нефтешлама без экологического разрешения.

- АО «Каспий Нефть»: 13,7 млрд тенге – за накопление отходов без необходимой документации.

- ТОО «Karabatan Utility Solutions» (входит в структуру АО «Самрук-Казына»): 7,2 млрд тенге – за превышение установленных углеродных квот.

- ТОО «Тенгизшевройл»: 2,8 млрд тенге – за превышение допустимых норм выбросов.

- АО «Кохан»: 9,5 млрд тенге – за сбор опасных отходов без разрешения.

- NCOC (North Caspian Operating Company) – 196 млн тенге за сброс сточных вод без очистки, 12 млрд тенге за нарушение нормативов сжигания факельного газа.

- ТОО «Жан и КС»: 3 млрд тенге – за сбор экологически несанкционированных отходов.

- ТОО «Дала-Экос»: 3 млрд тенге – за незаконный сбор и переработку опасных отходов.

Восточно-Казахстанская область:

– ТОО «Казцинк»: 49,6 млн тенге – за нарушение экологических требований.

Кызылординская область:

– Газопровод Бейнеу–Шымкент: 523 млн тенге – за нарушения при эксплуатации.

Область Абай:

– ТОО «ЭКО-Семей»: 296 млн тенге – за загрязнение окружающей среды.

Отмечено, что основными причинами штрафов являются сверхнормативные выбросы, отсутствие экологических разрешений, незаконные свалки и утилизация отходов, загрязнение водных ресурсов.