Церемония открытия XIX Азиатских игр состоится в Ханчжоу 23 сентября

Вечером 23 сентября на стадионе «Большой лотос» в китайском Ханчжоу состоится церемония открытия XIX Азиатских игр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония открытия Азиады в Ханчжоу будет разделена на три части: первая - «Изящество национальных обычаев», вторая – «Прилив на реке Цзяньтан», третья – «Идем рука об руку». По словам организаторов, фейерверки в ходе церемонии будут цифровыми, а зажигание огня Азиатских игр состоится в онлайн и офлайн форматах.

Стадион «Большой лотос» вмещает 80 тысяч зрителей, и он станет главной ареной Азиады. В нем пройдет церемония закрытия Азиатских игр, а также состоятся соревнования по легкой атлетике.

В церемонии открытия XIX Азиатских игр примет участие председатель КНР Си Цзиньпин, и он объявит Игры открытыми.

Азиатские игры в Ханчжоу будут уже третьими в Китае, после Пекина в 1990 году и Гуанчжоу в 2010 году.

Церемония поднятия флага Казахстана состоялась 21 сентября в Ханчжоу, означающая официальное прибытие казахстанской спортивной делегации на Азиатские игры.

По информации НОК, сборная Казахстана насчитывает 525 атлета, которые будут бороться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.

Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. Казахстан выступает на Азиаде с 1994 года.