Центробанк Турции вновь сохранил учетную ставку на уровне 50%

Центральным банком Турции будет продолжена жесткая денежно-кредитная политика до значительного снижения инфляции, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве казначейства и финансов Турции к концу этого года спрогнозировали снижение инфляционного показателя до 30%. В этих целях Главный финансовый регулятор страны второй раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 50%.

В ЦБ ТР отмечают, что с учетом слабого эффекта от ужесточения условий было принято решение оставить базовую ставку на прежнем значении. Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика сохранится до тех пор, пока инфляционное ожидание не сблизится с прогнозными диапазонами и не будет наблюдаться устойчивое снижение базового тренда месячной инфляции.

В июне прошлого года Центробанк Турции впервые за 27 месяцев повысил ставку с 8,5% до 15% годовых. После этого ставка повышалась 8 раз и выросла в общей сложности на 3 650 базисных пунктов. В результате в январе этого года ставка была установлена на уровне 45% (такой же она сохранилась в феврале). В марте учетную ставку повысили сразу на 500 базисных пунктов, до 50%.

Накануне, глава Минфина Турции Мехмет Шимшек заявил, что к концу 2024 года инфляция в стране снизится до уровня 30%.

— После июня инфляция будет снижаться очень быстро. Она достигнет уровня 30% в конце этого года. В следующем году мы увидим показатель на уровне 10%, а в последующем году она опустится до однозначных значений, — сказал министр.

При этом в апреле годовая инфляция в Турции ускорилась до 69,8% по сравнению с 68,5% в марте.

По мнению обозревателей, если к июню темпы инфляции в турецкой экономике не улучшатся, то повышение учетной ставки Главным финансовым регулятором страны будет продолжаться и далее.