Центры сбора данных для ИИ строят в Китае

Как отмечает издание, дефицит данных по-прежнему остается главным препятствием для массовой коммерциализации подобной робототехники.

Для решения связанного с этим дефицитом вопроса Китай активно формирует разветвленную национальную сеть центров сбора мультимодальных данных, которая становится важной частью стратегии страны по переходу от «производства роботов» к «роботизированному интеллекту».

Ярким примером такой инфраструктуры является многофункциональный центр сбора и тестирования мультимодальных данных для человекоподобных роботов в городе Цзыгун провинции Сычуань. Объект площадью шесть тысяч квадратных метров официально начал работу 8 января текущего года и планирует выйти на полную проектную мощность в марте. Центр оснащен современным оборудованием: датчиками крутящего момента в суставах роботов, высокоточными системами зрения RGB-D и лидарами, что позволяет фиксировать данные с максимальной точностью на всех этапах выполнения задач.

При полной загрузке центр сможет генерировать 15 тысяч записей данных в день и до трех млн высококачественных записей в год. Собранные данные используются для обучения роботов в реальных промышленных сценариях: сортировке грузов, захвате объектов, перемещении и точном размещении предметов — базовых операциях для интеграции роботов на заводах, складах, логистических центрах.

Развитие центров сбора данных поддерживается на высшем государственном уровне. Китай уже представил свою первую национальную систему стандартов, охватывающую всю производственную цепочку и жизненный цикл человекоподобных роботов и воплощенного искусственного интеллекта. Нормативы унифицируют технические спецификации, критерии оценки и протоколы взаимодействия, устраняя фрагментацию в быстро развивающейся отрасли.

Подобные инфраструктурные проекты стремительно появляются по всему Китаю.