Центры педагогической поддержки родителей появились в школах Астаны

С 2023-2024 учебного года в организациях образования города запущены центры педагогической поддержки родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В школах № 25, 59, 62, 88, 94 Астаны открыты кабинеты педагогической поддержки родителей. В школах № 2, 11, 15, 87 оборудованы зоны педагогической поддержки родителей.

Кроме того, ведется активная работа по подготовке аналогичных кабинетов и зон во всех учреждениях образования города. Основной целью работы центров является обеспечение благополучия казахстанских детей через развитие культуры позитивного воспитания.

Задачи центра: организация системного психолого-педагогического образования родителей на основе национальных ценностей; развитие компетенций родителей по воспитанию счастливых и успешных граждан Казахстана; объединение усилий социальных партнеров в развитии культуры позитивного воспитания.

Для определения целей, задач, последовательности работы центров 351 педагог прошел курс по теме «Научно-методические основы психолого-педагогического образования родителей», в том числе 57 заместителей директора по воспитательной работе, 47 социальных педагогов, 85 педагогов-психологов, 20 наставников, 145 классных руководителей. Центры педагогической поддержки родителей будут работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.