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    18:41, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Центры педагогической поддержки родителей появились в школах Астаны

    школы
    Фото: акимат города Астаны

    С 2023-2024 учебного года в организациях образования города запущены центры педагогической поддержки родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на  сайт столичного акимата.

    В школах № 25, 59, 62, 88, 94 Астаны открыты кабинеты педагогической поддержки родителей. В школах № 2, 11, 15, 87 оборудованы зоны педагогической поддержки родителей.

    Кроме того, ведется активная работа по подготовке аналогичных кабинетов и зон во всех учреждениях образования города. Основной целью работы центров является обеспечение благополучия казахстанских детей через развитие культуры позитивного воспитания.

    Задачи центра: организация системного психолого-педагогического образования родителей на основе национальных ценностей; развитие компетенций родителей по воспитанию счастливых и успешных граждан Казахстана; объединение усилий социальных партнеров в развитии культуры позитивного воспитания.

    Для определения целей, задач, последовательности работы центров 351 педагог прошел курс по теме «Научно-методические основы психолого-педагогического образования родителей», в том числе 57 заместителей директора по воспитательной работе, 47 социальных педагогов, 85 педагогов-психологов, 20 наставников, 145 классных руководителей. Центры педагогической поддержки родителей будут работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

    Теги:
    Образование школа Астана
    Автор
    Гульмира Байзакова
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