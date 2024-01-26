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    05:27, 26 Январь 2024 | GMT +6

    Центральную канализацию проведут в селах Карагандинской области

    Центральную канализацию проведут в селах Карагандинской области
    Фото: РСК

    Весной этого года в селе Аксу-Аюлы Шетского района начнется строительство центральных канализационных сетей. Проект рассчитан на два года, передает агентство Kazinform.

    Строительство центральной канализации в Аксу-Аюлы — вопрос, волнующий многих жителей. Они не раз поднимали его на встречах глав района и области с населением. В прошлом году их просьбы были услышаны. Разработана проектно-сметная документация, выделен первый транш финансирования. Реализация проекта начнется в марте этого года. Подрядчик уже определен.

    — Это двухгодичный проект. Общая протяженность канализационных сетей составит 34,46 км. Будут построены очистные сооружения. Также для обеспечения качественной питьевой водой жителей весной начнется строительство водопровода в селе Енбекшил. Финансирование выделено, работы будут завершены в 2025 году. На сегодняшний день проводят водопроводные сети в восьми населенных пунктах, — сказал аким Шетского района Мухит Мухтаров на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

    Еще в восьми селах района установят 185 опор освещения. Начнется средний ремонт внутрисельских дорог. Продолжится строительство 24-квартирного многоэтажного дома для очередников в Аксу-Аюлы и двух школ на 300 мест каждая в Аксу-Аюлы и поселке имени С. Сейфуллина. Школы возводятся по республиканскому проекту «Комфортная школа».

    — Кроме того, в восьми населенных пунктах планируется отремонтировать объекты культуры и за счет спонсорских средств построить быстровозводимые спорткомплексы по типу ангаров, — отметил Мухит Мухтаров.

    Немалое внимание в районе уделяется развитию здравоохранения. В 14 населенных пунктах построят 4 ФАПа и 10 медицинских пунктов.

    Теги:
    Село Канализация Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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