Центральный мост в Атырау закрыли на 10 дней из-за ремонта

В Атырау в связи с проведением работ по среднему ремонту на улице Абая с сегодняшнего дня на 10 дней закрыты центральный мост и центральная кольцевая дорога, передает корреспондент Kazinform.

На этот период в схемы движения общественного транспорта внесены временные изменения.

По информации городского акимата, в ходе ремонтных работ будет обновлено дорожное покрытие, а также реализован комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Для проведения ремонта на данном участке задействованы 15 единиц специальной техники и более 20 рабочих.

— Согласно плану, на указанном участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. После завершения ремонтных работ движение транспорта будет восстановлено в прежнем режиме, — сообщили представители городского акимата.

Ранее мы сообщали, что строительство моста в Атырау, поврежденного в результате паводка, затянулось на длительный срок.