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    Центральный мост в Атырау закрыли на 10 дней из-за ремонта

    В Атырау в связи с проведением работ по среднему ремонту на улице Абая с сегодняшнего дня на 10 дней закрыты центральный мост и центральная кольцевая дорога, передает корреспондент Kazinform.

    Центральный мост в Атырау закрыли на 10 дней из-за ремонта
    Кадр из видео

    На этот период в схемы движения общественного транспорта внесены временные изменения.

    По информации городского акимата, в ходе ремонтных работ будет обновлено дорожное покрытие, а также реализован комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

    Для проведения ремонта на данном участке задействованы 15 единиц специальной техники и более 20 рабочих.

    — Согласно плану, на указанном участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. После завершения ремонтных работ движение транспорта будет восстановлено в прежнем режиме, — сообщили представители городского акимата.

    Ранее мы сообщали, что строительство моста в Атырау, поврежденного в результате паводка, затянулось на длительный срок.

    Инфраструктурные проекты. Дороги. Атырауская область Атырау Мост Ремонт дорог
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор