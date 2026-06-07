Центральный мост в Атырау закрыли на 10 дней из-за ремонта
В Атырау в связи с проведением работ по среднему ремонту на улице Абая с сегодняшнего дня на 10 дней закрыты центральный мост и центральная кольцевая дорога, передает корреспондент Kazinform.
На этот период в схемы движения общественного транспорта внесены временные изменения.
По информации городского акимата, в ходе ремонтных работ будет обновлено дорожное покрытие, а также реализован комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
Для проведения ремонта на данном участке задействованы 15 единиц специальной техники и более 20 рабочих.
— Согласно плану, на указанном участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. После завершения ремонтных работ движение транспорта будет восстановлено в прежнем режиме, — сообщили представители городского акимата.
Ранее мы сообщали, что строительство моста в Атырау, поврежденного в результате паводка, затянулось на длительный срок.