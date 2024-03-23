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    11:50, 23 Март 2024 | GMT +6

    Центральная часть Караганды осталась без тепла из-за дефекта на трубопроводе

    отопление
    Фото: Kazinform

    В Караганде из-за дефекта в трубопроводе тепломагистрали жители нескольких улиц остались без тепла на ночь. К 11.00 ремонтные работы завершились, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 22 марта в 20:00 переведена на ухудшенный режим теплоснабжения часть Нового города улиц Абая, Гоголя, Жамбыла, Чижевского, Лободы и др. Возник дефект на подающем трубопроводе 800 мм. пересечение улиц Гоголя — Абая. Д-800 мм, — сообщили в ТОО «Теплотранзит Караганда».

    Ремонтная бригада провела работы по откачке воды и сварочные работы. К 11.00 устранение дефекта было завершено.

    — Дефект по улице Гоголя устранен. Рабочая бригада ТОО «Теплотранзит Караганда» закончили сварочные работы, приступили к заполнению теплосети. В ближайшее время гидравлический и температурный режим будет восстановлен, температура в квартирах в придёт в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — сообщили в компании.

    Теги:
    Авария на теплосетях Караганда Общество
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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