Центральная часть Караганды осталась без тепла из-за дефекта на трубопроводе
В Караганде из-за дефекта в трубопроводе тепломагистрали жители нескольких улиц остались без тепла на ночь. К 11.00 ремонтные работы завершились, передает корреспондент агентства Kazinform.
— 22 марта в 20:00 переведена на ухудшенный режим теплоснабжения часть Нового города улиц Абая, Гоголя, Жамбыла, Чижевского, Лободы и др. Возник дефект на подающем трубопроводе 800 мм. пересечение улиц Гоголя — Абая. Д-800 мм, — сообщили в ТОО «Теплотранзит Караганда».
Ремонтная бригада провела работы по откачке воды и сварочные работы. К 11.00 устранение дефекта было завершено.
— Дефект по улице Гоголя устранен. Рабочая бригада ТОО «Теплотранзит Караганда» закончили сварочные работы, приступили к заполнению теплосети. В ближайшее время гидравлический и температурный режим будет восстановлен, температура в квартирах в придёт в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — сообщили в компании.