Центральная часть Караганды осталась без тепла из-за дефекта на трубопроводе

В Караганде из-за дефекта в трубопроводе тепломагистрали жители нескольких улиц остались без тепла на ночь. К 11.00 ремонтные работы завершились, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 22 марта в 20:00 переведена на ухудшенный режим теплоснабжения часть Нового города улиц Абая, Гоголя, Жамбыла, Чижевского, Лободы и др. Возник дефект на подающем трубопроводе 800 мм. пересечение улиц Гоголя — Абая. Д-800 мм, — сообщили в ТОО «Теплотранзит Караганда».

Ремонтная бригада провела работы по откачке воды и сварочные работы. К 11.00 устранение дефекта было завершено.