Центр Шымкента на два дня перекроют из-за марафона

В Шымкенте 12 и 13 сентября временно ограничат движение автотранспорта по центральным улицам из-за проведения забега «Shymkent Marathon — 2026», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в городском управлении внутренней политики, перекрытия затронут участки вокруг главной площади и основной маршрут соревнований:

12 сентября с 06:00 ограничат въезд на дороги, ведущие к площади Аль-Фараби;

13 сентября с 06:00 до 13:30 полностью закроют движение по маршруту марафона. Он пройдет от площади Аль-Фараби по улицам Аскарова и Туркестанской, далее по проспектам Кунаева и Байдибек би до пересечения с улицей Аргынбекова.

Фото: УВП г. Шымкента

— Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и выбирать альтернативные пути объезда. Благодарим за понимание и поддержку спортивного мероприятия, нацеленного на развитие массового спорта, — обратились к горожанам в ведомстве.

«Shymkent Marathon — 2026» соберет свыше 7,5 тысячи любителей бега и профессионалов. Ожидаются 154 участника из 15 стран, включая Францию, США, Японию, Бразилию, Румынию, Канаду и Китай. Стартово-финишный городок расположится на площади Аль-Фараби перед ТРЦ «Shymkent Plaza». Сбор участников начнется в 06:00, забеги стартуют в 07:00. Участникам предложат дистанции на 5, 10, 21 и 42 километра. В программу вошли скандинавская ходьба на 5 километров и командная эстафета на 42 километра.

Ранее сообщалось, что в Алматы до 10 октября перекрыли движение по улице Арыкова из-за реконструкции тепломагистрали.