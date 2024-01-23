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    13:36, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Центр проектов здравоохранения создадут в Узбекистане

    Минздрав итоги года
    Фото: Kazinform

    В Узбекистане в рамках повышения качества медицины создадут «Центр проектов здравоохранения». С презентацией предложений по ускорению реформ в сфере здравоохранения ознакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы главы Узбекистана, в структуре Министерства здравоохранения предлагается создать проектный офис «Центр проектов здравоохранения» в форме государственного учреждения.

    - Центр будет определен ответственным за такие направления, как полное внедрение системы государственного медицинского страхования и пакета гарантированных государством бесплатных медицинских услуг и лекарств, усиление системы контроля за качеством и безопасностью медицинских услуг, повышение потенциала кадров, развитие системы медицинского образования и науки на основе международных стандартов, - сообщает пресс-служба.

    Также центр будет способствовать широкому внедрению цифровых технологий, ускорению проектов государственно-частного партнерства, расширению частного сектора, повышению прозрачности государственных закупок, реформированию фармацевтической отрасли.

    В деятельность проектного офиса будут привлекаться на договорной основе опытные специалисты специализированных медицинских центров, высших учебных и научно-исследовательских учреждений, а также иностранные эксперты и консультанты.

    Теги:
    Здравоохранение Фармацевтика Узбекистан Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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