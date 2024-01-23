Центр проектов здравоохранения создадут в Узбекистане

В Узбекистане в рамках повышения качества медицины создадут «Центр проектов здравоохранения». С презентацией предложений по ускорению реформ в сфере здравоохранения ознакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы главы Узбекистана, в структуре Министерства здравоохранения предлагается создать проектный офис «Центр проектов здравоохранения» в форме государственного учреждения.

- Центр будет определен ответственным за такие направления, как полное внедрение системы государственного медицинского страхования и пакета гарантированных государством бесплатных медицинских услуг и лекарств, усиление системы контроля за качеством и безопасностью медицинских услуг, повышение потенциала кадров, развитие системы медицинского образования и науки на основе международных стандартов, - сообщает пресс-служба.

Также центр будет способствовать широкому внедрению цифровых технологий, ускорению проектов государственно-частного партнерства, расширению частного сектора, повышению прозрачности государственных закупок, реформированию фармацевтической отрасли.

В деятельность проектного офиса будут привлекаться на договорной основе опытные специалисты специализированных медицинских центров, высших учебных и научно-исследовательских учреждений, а также иностранные эксперты и консультанты.