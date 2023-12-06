Центр лучших практик открылся в Караганде

На базе поликлиники № 3 Караганды открылся первый в регионе Центр лучших практик первичной медико-санитарной помощи. Структурное подразделение будет обеспечивать комплексную медицинскую, социальную и психологическую помощь пациентам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Центр лучших практик — это проект Национальной ассоциации Primary Health Care. Особое внимание уделяется социальному положению пациентов, поскольку центры ориентированы на внедрение принципа семейной медицины.

— Сегодня к нашей поликлинике прикреплено более 55 тысяч человек. Это жители Юго-Востока, Фёдоровки, Кирзавода, Мелькомбината. Работают 34 семейных врача и более 120 узких специалистов. Благодаря открытию центра начнут формироваться мультидисциплинарные команды, которые будут вести пациента с рождения и до глубокой старости. В их составе семейные врачи, патронажные медсестры, психологи, социальные работники и при необходимости профильные специалисты. Задачи центра — безопасность, доступность, результативность и экономическая эффективность. Но главное для нас не цифры, а люди. Прежде всего — это забота о здоровье пациентов и удовлетворенность их медицинскими услугами, — говорит Шолпан Исатаева, заместитель директора по контролю качества медицинских услуг поликлиники № 3.

Первые подобные медицинские подразделения открылись в Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях. В одном из центров прошли стажировку и карагандинские специалисты, а затем поделились знаниями с коллегами.

При центре в поликлинике № 3 открыли также общественную приемную «Халық кенесы». Здесь общественники, активисты и сотрудники поликлиники совместно с жителями будут решать вопросы, связанные с качеством оказания медуслуг и инфраструктурой учреждения. К примеру, сейчас на повестке дня стоит вопрос парковки рядом с поликлиникой.

Принципы Центра лучших практик будут внедрятся во всех государственных и частных поликлиниках Карагандинской области уже с 2024 года.