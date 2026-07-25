Центр инклюзивного спорта построят в Жамбылской области

По поручению Главы государства в Жамбылской области системно реализуются проекты, направленные на развитие массового спорта и формирование доступной городской среды, передает Kazinform.

В Таразе состоялась церемония закладки фундамента нового Центра инклюзивного спорта. В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Современный многофункциональный комплекс построят на территории площадью 1,6 гектара. Центр сможет одновременно принимать до 300 человек.

Фото: акимат Жамбылской области

Здесь предусмотрены универсальный спортивный зал, залы лечебной физкультуры и тренажеров, кабинеты медицинской и психологической поддержки, зоны отдыха, а также необходимая сопутствующая инфраструктура.

Глава региона отметил, что строительство центра станет значимым шагом в развитии инклюзивного спорта и расширении возможностей людей с особыми потребностями.

— Это не просто строительство нового объекта, а важный социальный проект, призванный расширить возможности людей с особыми потребностями и способствовать развитию инклюзивного спорта. Уверен, что новый центр станет местом, где жители смогут заниматься спортом и укреплять здоровье. Надеюсь, что именно в его стенах вырастут талантливые спортсмены и будущие чемпионы, которые будут достойно представлять Казахстан на международной арене, — сказал Ербол Карашукеев.

Фото: акимат Жамбылской области

В рамках поручений Президента по формированию комфортной городской среды в Таразе также реализуется ряд крупных проектов по благоустройству, развитию общественных пространств, сохранению историко-культурного наследия и повышению туристической привлекательности города.

На улице Тауке хана продолжается строительство комплекса «Этноауыл». На его территории разместятся павильоны народных ремесел, кафе национальной кухни, юрты, административные здания и зоны отдыха. В дальнейшем комплекс станет одной из основных площадок для популяризации национальной культуры, традиций и туристического потенциала Тараза.

На участке от аэропорта до улицы Айша биби создается новая парковая зона. Проект предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, воркаут-зон, прогулочных дорожек и мест отдыха.

В рамках реконструкции проспекта Толе би планируется обновить пешеходные дорожки, установить современную систему освещения и скамейки, а также увеличить площадь зеленых насаждений.

Фото: акимат Жамбылской области

Отдельный проект благоустройства реализуется на проспекте Абая. Он предусматривает обновление архитектурного облика улицы и создание более комфортного общественного пространства для жителей города.

В жилом массиве «Гидрокомплекс» строится парк «Таза тыныс». На его территории появятся футбольная и баскетбольная площадки, а также воркаут-зоны.

Особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия. Продолжается реконструкция караван-сарая «Торткуль» с сохранением его архитектурных особенностей. В перспективе объект должен стать одним из знаковых туристических мест региона.

Фото: акимат Жамбылской области

В рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» парк «Мамыр» преобразуют в современный экопарк. Проект предусматривает создание спортивных площадок, терренкуров — специальных пешеходных маршрутов для оздоровительной ходьбы, зон отдыха и глэмпинга. Здесь также сформируют полностью доступную среду для людей с особыми потребностями.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что реализация всех проектов находится на постоянном контроле.