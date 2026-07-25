Центр инклюзивного спорта построят в Жамбылской области
По поручению Главы государства в Жамбылской области системно реализуются проекты, направленные на развитие массового спорта и формирование доступной городской среды, передает Kazinform.
В Таразе состоялась церемония закладки фундамента нового Центра инклюзивного спорта. В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.
Современный многофункциональный комплекс построят на территории площадью 1,6 гектара. Центр сможет одновременно принимать до 300 человек.
Здесь предусмотрены универсальный спортивный зал, залы лечебной физкультуры и тренажеров, кабинеты медицинской и психологической поддержки, зоны отдыха, а также необходимая сопутствующая инфраструктура.
Глава региона отметил, что строительство центра станет значимым шагом в развитии инклюзивного спорта и расширении возможностей людей с особыми потребностями.
— Это не просто строительство нового объекта, а важный социальный проект, призванный расширить возможности людей с особыми потребностями и способствовать развитию инклюзивного спорта. Уверен, что новый центр станет местом, где жители смогут заниматься спортом и укреплять здоровье. Надеюсь, что именно в его стенах вырастут талантливые спортсмены и будущие чемпионы, которые будут достойно представлять Казахстан на международной арене, — сказал Ербол Карашукеев.
В рамках поручений Президента по формированию комфортной городской среды в Таразе также реализуется ряд крупных проектов по благоустройству, развитию общественных пространств, сохранению историко-культурного наследия и повышению туристической привлекательности города.
На улице Тауке хана продолжается строительство комплекса «Этноауыл». На его территории разместятся павильоны народных ремесел, кафе национальной кухни, юрты, административные здания и зоны отдыха. В дальнейшем комплекс станет одной из основных площадок для популяризации национальной культуры, традиций и туристического потенциала Тараза.
На участке от аэропорта до улицы Айша биби создается новая парковая зона. Проект предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, воркаут-зон, прогулочных дорожек и мест отдыха.
В рамках реконструкции проспекта Толе би планируется обновить пешеходные дорожки, установить современную систему освещения и скамейки, а также увеличить площадь зеленых насаждений.
Отдельный проект благоустройства реализуется на проспекте Абая. Он предусматривает обновление архитектурного облика улицы и создание более комфортного общественного пространства для жителей города.
В жилом массиве «Гидрокомплекс» строится парк «Таза тыныс». На его территории появятся футбольная и баскетбольная площадки, а также воркаут-зоны.
Особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия. Продолжается реконструкция караван-сарая «Торткуль» с сохранением его архитектурных особенностей. В перспективе объект должен стать одним из знаковых туристических мест региона.
В рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» парк «Мамыр» преобразуют в современный экопарк. Проект предусматривает создание спортивных площадок, терренкуров — специальных пешеходных маршрутов для оздоровительной ходьбы, зон отдыха и глэмпинга. Здесь также сформируют полностью доступную среду для людей с особыми потребностями.
Ербол Карашукеев подчеркнул, что реализация всех проектов находится на постоянном контроле.
— Главное требование — обеспечить высокое качество работ и строгое соблюдение утвержденных сроков. Первые объекты станут доступны жителям уже до конца этого года, остальные планируется завершить в следующем. Последовательное развитие общественных пространств, спортивной и туристической инфраструктуры позволит сохранить историческую самобытность Тараза и вместе с тем сформировать комфортную, безопасную и доступную городскую среду для каждого жителя, — отметил аким области.