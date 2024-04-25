РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Центр для параспортсменов открыли в Жанаозене

    Центр для параспортсменов открыли в Жанаозене
    Фото: акимат Мангистауской области

    В Жанаозене состоялось открытие здания спортивного клуба «Алға» для людей с ограниченными возможностями, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

    Здание оснащено тренажерами для людей с ограниченными возможностями и с проблемами опорно-двигательного аппарата, установлены лифты и пандусы.

    В спортивном клубе «Алға» сегодня занимаются около 100 уникальных спортсменов. В их числе неоднократные чемпионы республиканских и международных соревнований. Так, например, в прошлом году спортсмены приняли участие в различных соревнованиях, включая Паралимпийские и Азиатские игры, и прошли квалификацию на предстоящие Паралимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

    Спортивный клуб «Алға» основан в 1993 году Амантурлы Кылышбаевым. В клубе действуют 17 секций, среди которых волейбол сидя, бочча, тогызкумалак, армрестлинг, футбол, легкая атлетика, теннис, плавание и др.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Инфраструктурные проекты Параспорт Жанаозен Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!