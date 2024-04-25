Центр для параспортсменов открыли в Жанаозене

В Жанаозене состоялось открытие здания спортивного клуба «Алға» для людей с ограниченными возможностями, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Здание оснащено тренажерами для людей с ограниченными возможностями и с проблемами опорно-двигательного аппарата, установлены лифты и пандусы.

В спортивном клубе «Алға» сегодня занимаются около 100 уникальных спортсменов. В их числе неоднократные чемпионы республиканских и международных соревнований. Так, например, в прошлом году спортсмены приняли участие в различных соревнованиях, включая Паралимпийские и Азиатские игры, и прошли квалификацию на предстоящие Паралимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Спортивный клуб «Алға» основан в 1993 году Амантурлы Кылышбаевым. В клубе действуют 17 секций, среди которых волейбол сидя, бочча, тогызкумалак, армрестлинг, футбол, легкая атлетика, теннис, плавание и др.