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    09:37, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Центр для нелегальных мигрантов из безопасных стран создали в Италии

    мигранты
    Фото: Еuronews

    В рамках борьбы с нелегальной миграцией власти Италии создали центр для нелегальных мигрантов, прибывающих из так называемых безопасных стран. Тех, у кого нет оснований на получение статуса беженца, будут репатриировать. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В сицилийском портовом городе Поццалло создан первый в Италии центр для просителей убежища, прибывающих из так называемых безопасных стран. Здесь будут выяснять имеются ли у конкретного мигранта основания для получения статуса беженца. Конечная цель властей — упростить репатриацию тех, кого беженцем не признают. Планируется, что на процедуру будет уходить не более месяца.

    По некоторым оценкам в этом году в Италию прибыло около 133 тысяч просителей убежища, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2021 году.

    Особенно тяжелая ситуация сложилась на Лампедузе.

    Теги:
    Мировые новости
    Автор
    Гульмира Байзакова
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