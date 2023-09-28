Центр для нелегальных мигрантов из безопасных стран создали в Италии

В рамках борьбы с нелегальной миграцией власти Италии создали центр для нелегальных мигрантов, прибывающих из так называемых безопасных стран. Тех, у кого нет оснований на получение статуса беженца, будут репатриировать. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В сицилийском портовом городе Поццалло создан первый в Италии центр для просителей убежища, прибывающих из так называемых безопасных стран. Здесь будут выяснять имеются ли у конкретного мигранта основания для получения статуса беженца. Конечная цель властей — упростить репатриацию тех, кого беженцем не признают. Планируется, что на процедуру будет уходить не более месяца.

По некоторым оценкам в этом году в Италию прибыло около 133 тысяч просителей убежища, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2021 году.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на Лампедузе.